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Україні загрожує дефіцит картоплі: продавати будуть навіть кормові сорти

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Четвер 02 вересня 2021 19:17
Україні загрожує дефіцит картоплі: продавати будуть навіть кормові сорти Фото: картопля в Україні може стати дефіцитом (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

В Україні восени прогнозують дефіцит картоплі. У торгові мережі можуть привезти навіть неліквід і кормові сорти.

Що відбувається з найпопулярнішим овочем в Україні та чого очікувати українцям восени, розповіли в ТСН.

Урожай картоплі у 2021 році дуже низький. Експерти стверджують, що нинішня картопля виросла невеликою – до 30 міліметрів у діаметрі. Картоплю такого розміру зазвичай передають на крохмаль, згодовують худобі або залишають для посадки на наступний рік.

Частина врожаю почала псуватися ще влітку - картопля через проливні дощі просто почала гнити прямо в землі. Якість картоплі і її зовнішній вигляд в цьому році теж знизилися, і фермери змушені опускати ціни на цей овоч.

У південних областях в кінці літа фермери намагалися продати усю картоплю швидше і дешевше, через те, що зберігати її було неможливо.

Експерти стверджують, що в цілому на цінах на картоплю це поки не відіб'ється. І є ще надія на урожай в північних регіонах країни. Там найближчим часом почнуть збирати пізні сорти картоплі.

І тільки після цього стане зрозуміло - чи вистачить української картоплі в цьому році або все ж таки доведеться докуповувати імпортну. А це може викликати зростання цін на картоплю в торгових точках.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям пообіцяли зниження цін на соняшникову олію.

А також розповідали про те, що ціни на яблука в Україні рекордно впали.

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