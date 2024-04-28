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ВСУ отошли из трех населенных пунктов в Донецкой области

Украина, Воскресенье 28 апреля 2024 16:36
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ВСУ отошли из трех населенных пунктов в Донецкой области Фото: ВСУ отошли из Бердычей, Семеновки и Новомихайловки (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские военные отошли западнее населенных пунктов Бердычи, Семеновка и Новомихайловка в Донецкой области. Это было сделано для сохранения жизней личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Telegram-канале.

Как рассказал главком, российские войска пытаются силами до четырех бригад развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки. Их цель - пробиться к Покровску и Курахово в Донецкой области.

"Подразделения Сил обороны Украины, сохраняя жизнь и здоровье наших защитников, переместились на новые рубежи западнее Бердычей, Семеновки и Новомихайловки", - сообщил он.

Сырский подчеркнул, что хоть на этих направлениях россияне добились определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить не смогли.

"Украинские войска наносят врагу максимальные потери, как в личном составе, так и в военной технике. Для усиления обороны на этих направлениях, замены понесших потери подразделений осуществляется перемещение бригад, восстановивших боеспособность", - добавил главком.

Ситуация в районе Авдеевки

После того, как россияне в начале этого года захватили остатки от Авдеевки, они продолжили продвижение вперед, давя на украинских военных артиллерией и авиацией. Как рассказывал спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, россияне круглосуточно штурмуют украинские позиции на Авдеевском направлении.

Сейчас самые горячие бои, в частности, идут за село Очеретино. Как говорил Волошин, российская армия пытается прорвать оборону украинских защитников четырьмя бригадами. ВСУ со своей стороны привлекают к обороне силы и средства из резерва

Более подробно о ситуации на фронтах на сегодня читайте в сводке от главкома ВСУ Сырского.

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