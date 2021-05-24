В Україні дорожчає транспорт: експерт назвав головні причини підвищення тарифів

Пандемія призвела до сильних збитків

Головною причиною підвищення цін на проїзд експерт назвав пандемію і локдауни, які призвели до скорочення пасажиропотоку.

"Наприклад, у 2020 році Київський метрополітен скоротив перевезення пасажирів на 44%, Київпастранс – на 40%. Крім того, подорожчало пальне, електроенергія, зросла мінімальна заробітна плата. Обидва підприємства за підсумками 2020 року отримали багатомільйонні збитки. Через фінансові труднощі планується перевести частину персоналу на 4-денний робочий тиждень", - пояснив Хмелевський.

Він додав, що київській владі доводиться коштом місцевого бюджету фінансувати роботу підприємств.

У Києві вартість проїзду найвища в Україні

Однак це не єдина причина збитків у сфері перевезень пасажирів. Другою причиною Хмелевський назвав корупцію та неефективну діяльність керівників підприємств.

"Тому, пропонуючи підвищити проїзд до 21 гривні, підприємства хочуть на пасажирів перекласти свої провальні операції та збитки від локдаунів. У Києві зараз вартість проїзду в міському транспорті й так найвища в Україні. У більшості міст вартість проїзду становить 4-5 гривень. Хоча така оплата не покриває збитки, але транспортні підприємства отримують дотації з місцевих бюджетів і цих грошей вистачає", - висловив думку експерт.

Нова вартість проїзду сильно вдарить по кишенях киян

На думку Хмелевського, 21 гривня за проїзд є необґрунтованою. Влада повинна розуміти негативні наслідки, які будуть для економіки та компенсувати збитки комунальним підприємствам коштом бюджету.

"Київрада вже звернулася до Кабміну з приводу виділення 4 мільярдів гривень на компенсацію перевезень пасажирів пільгових категорій. Хоча Бюджетним кодексом передбачено здійснювати компенсації за перевезення пільговиків коштом місцевих бюджетів. Тобто, йде звичайний шантаж: дайте нам грошей, а то ми підвищимо плату за проїзд", - вважає експерт.

Ціни підвищуватимуть влітку

Він зазначив, що ймовірність підвищення цін на проїзд дуже висока і літо вважається для цього найзручнішим періодом, оскільки люди починають їздити по відпустках і протестна активність знижується.

"Звичайно, до 21 гривні поїзд не подорожчає, але оплата на рівні 12 гривень вельми реальна. Зростання вартості проїзду негативно відобразиться на рівні життя громадян. Якщо людина їде на роботу з пересадками, то витрати на проїзд можуть зрости на 350 гривень на місяць. Крім того, зросте вартість проїзду в маршрутках. Очікується подорожчання проїзду в таксі. Цьому сприяє також зростання цін на пальне, а також цін на комунальні послуги та товари. Але водії будуть намагатися компенсувати втрати від інфляції коштом клієнтів", - резюмував Хмелевський.