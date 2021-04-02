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В Україні будуть більше платити за лікарняним: що змінилося

Автор: Анна Шиканова

В Україні почнуть більше платити за лікарняними листками. Це пов'язано з тим, що зросла середня зарплата в країні.

Про це розповіли у програмі "Сніданок 1+1" на телеканалі ТСН з посиланням на Фонд соціального страхування.

Наголошується, що в лютому 2021 року українці провели на лікарняних на 20% більше часу, ніж за аналогічний період минулого року. В першу чергу це пов'язано з пандемією коронавірусу, через те, що кількість хворих постійно зростає.

Однак оплата лікарняних листків збільшилася в середньому на 15%. Раніше українці отримували 350 гривень на добу, зараз ця сума в середньому становить 360 гривень на добу.

Як пояснили у Фонді соціального страхування оплата за лікарняні виросла через збільшення середньої заробітної плати в Україні. За лютий 2021 року Фонд виплатив українцям майже 1,3 млрд гривень.

Варто відзначити, що раніше у Фонді соціального страхування повідомили, що зміни в законодавстві з 30 червня 2021 року не завадять оплачувати українцям допомогу на випадок хвороби, травми, самоізоляції від COVID-19 та інші.

"Фонд соціального страхування України продовжить забезпечувати страховий захист на випадок хвороби, травми, самоізоляції від COVID-19 і т. д. - як до, так і після 30 червня", - запевнили у відомстві.

Також раніше ми розповідали про те, що в Україні скоро запустять електронні лікарняні і як вони будуть працювати.

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Новини України выплатыМіністерство соціальної політики
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