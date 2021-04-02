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З 30 червня зміниться законодавство щодо оплати лікарняних. У ФСС надали роз'яснення

Новость на русском → Україна, П'ятниця 02 квітня 2021 11:41
З 30 червня зміниться законодавство щодо оплати лікарняних. У ФСС надали роз'яснення Фото: в ФССУ роз'яснили по оплаті лікарняних після 30 червня (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Фонд соціального страхування України продовжуватиме оплачувати лікарняні як до, так і після 30 червня. У відомстві прокоментували зміни у законодавстві щодо оплати лікарняних з 30 червня.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

У відомстві звернули увагу на чисельні публікації у ЗМІ щодо змін у законодавстві з 30 червня 2021 року, відповідно до яких в Україні будуть оплачуватись лише лікарняні, видані на час проходження реабілітаційного лікування.

"Внесені зміни мали на меті розширення страхових випадків періодом реабілітаційного лікування. Крім того, не було внесено змін до частини другої статті 22 базового закону, у якому також йде мова про надання допомог по тимчасовій втраті працездатності в разі хвороб і травм", - вказано у повідомленні.

Підкреслюється, що відповідні законопроекти, які усувають цю помилку, вже зареєстровані й проходять стадію погодження.

"Фонд соціального страхування України продовжить забезпечувати страховий захист на випадок хвороби, травми, самоізоляції від COVID-19 тощо - як до, так і після 30 червня", - запевнили у відомстві.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України планує найближчим часом запустити електронний лікарняний. Певний час він буде існувати паралельно з паперовим.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада зобов'язала Кабінет міністрів ввести Електронний реєстр лікарняних з 1 лютого 2021 року.

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