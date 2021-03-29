ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні скоро запустять електронний лікарняний: як він буде працювати

Новость на русском → Київ, Понеділок 29 березня 2021 10:15
В Україні скоро запустять електронний лікарняний: як він буде працювати Фото: в Україні з'явиться електронний лікарняний (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство охорони здоров'я України планує найближчим часом запустити електронний лікарняний. Певний час він буде існувати паралельно з паперовим.

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер.

За його словами, такий лікарняний має можливість отримати пацієнт, який є в електронній системі охорони здоров'я, відома його історія, він має історію звернень до лікаря.

"Ми маємо бачити, хто виписав, коли, який діагноз чи звертався пацієнт раніше до лікаря, чи він вчора з'явився в системі і лікар просто по своєму бажанню виписує ці листи... Для того, щоб знизити всі ризики, нам було важливо, що це стало електронно", - розповів Кучер.

Нагадаємо, Верховна рада зобов'язала Кабінет міністрів ввести Електронний реєстр лікарняних з 1 лютого 2021 року. Парламент прийняв відповідний проект постанови №4243.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я анонсували, що повноцінно електронні лікарняні почнуть працювати на початку 2021 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство врачи
NEWS
Різкий спад: в Україні 8346 нових випадків коронавірусу
Різкий спад: в Україні 8346 нових випадків коронавірусу
DAILY
Марина Лазебна: Ми старіюча нація. Без накопичувальної пенсії кожний уряд "лататиме дірки"
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Марина Лазебна: Ми старіюча нація. Без накопичувальної пенсії кожний уряд "лататиме дірки"