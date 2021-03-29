В Україні скоро запустять електронний лікарняний: як він буде працювати
Міністерство охорони здоров'я України планує найближчим часом запустити електронний лікарняний. Певний час він буде існувати паралельно з паперовим.
Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер.
За його словами, такий лікарняний має можливість отримати пацієнт, який є в електронній системі охорони здоров'я, відома його історія, він має історію звернень до лікаря.
"Ми маємо бачити, хто виписав, коли, який діагноз чи звертався пацієнт раніше до лікаря, чи він вчора з'явився в системі і лікар просто по своєму бажанню виписує ці листи... Для того, щоб знизити всі ризики, нам було важливо, що це стало електронно", - розповів Кучер.
Нагадаємо, Верховна рада зобов'язала Кабінет міністрів ввести Електронний реєстр лікарняних з 1 лютого 2021 року. Парламент прийняв відповідний проект постанови №4243.
Раніше в Міністерстві охорони здоров'я анонсували, що повноцінно електронні лікарняні почнуть працювати на початку 2021 року.