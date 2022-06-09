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В Україні буде спекотно, проте з локальними дощами і грозами

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Четвер 09 червня 2022 07:34
В Україні буде спекотно, проте з локальними дощами і грозами Фото: погода в Україні буде з локальними опадами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в четвер, 9 червня, буде переважно спекотна, суха і сонячна, при цьому в деяких регіонах все ж пройдуть дощі з грозами.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру та на сайті Meteoprog.

  • Погода в центрі України 9 червня

У Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях буде хмарно з проясненнями та без опадів. Температура повітря вночі становитиме +12... +16 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть +24... +27 градусів.

У Полтавській області без істотних опадів. Температура повітря в нічний час складе +13... +16 градусів, вдень буде близько +23... +26 градусів.

У Дніпропетровській області дощі не передбачаються, буде мінлива хмарність. Стовпчики термометрів вночі коливатимуться між +14... +17 градусами, вдень температура повітря складе +24... +27 градусів.

  • Погода в західних регіонах 9 червня

У Львівській області буде ясно і без опадів. Стовпчики термометрів в нічний час покажуть +11... +14 градусів, вдень близько +25... +28 градусів.

У Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях буде мінлива хмарність, без дощів. Температура повітря вночі становитиме +11... +16 градусів, вдень від +24 до +27 градусів.

У Чернівецькій області мінлива хмарність, ймовірні опади. Температура повітря в нічний час складе +12... +15 градусів, вдень близько +24... +27 градусів.

У Закарпатській області очікується дощ. Температура повітря вночі буде близько +14... +17 градусів, в денний час від +26 до +29 градусів.

  • Погода на півночі України 9 червня

У Київській та Житомирській областях буде хмарно, без дощів. Стовпчики термометрів вночі складуть +14... +17 градусів, вдень очікується +25... +28 градусів.

У Чернігівській області буде мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +14... +17 градусів, в денний час очікується +24... +27 градусів.

У Сумській області без істотних опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть +13... +16 градусів, вдень близько +23... +26 градусів.

  • Погода в східних регіонах 9 червня

У Харківській та Донецькій областях невелика хмарність, без дощів. Температура повітря вночі близько +13... +16 градусів, вдень очікується +24... +28 градусів.

У Луганській області буде ясно і сухо. Стовпчики термометрів вночі покажуть +12... +15 градусів, в денний час близько +25... +29 градусів.

  • Погода на півдні України 9 червня

В Одеській області буде похмуро, очікується дощ. Температура повітря вночі становитиме +15... +18 градусів, вдень від +23 до +26 градусів.

У Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях буде хмарно і похмуро, ймовірні опади. Стовпчики термометрів вночі покажуть близько +15... +18 градусів, вдень +25... +28 градусів.

В Автономній Республіці Крим буде похмуро і дощитиме. Температура повітря вночі становитиме +14... +17 градусів, вдень очікується +21... +24 градусів.

Раніше повідомлялося, що синоптик дав прогноз на поточний тиждень, і попередив, що в Україні на зміну сонячній погоді прийдуть грозові дощі та місцями шквали.

Нагадаємо також, перед цим народний синоптик розповідав, коли в червні настануть найспекотніші дні.

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