Нас чекає дев'ятий вал COVID-19 та грипу: інфекціоніст надала невтішний прогноз на осінь

Восени Україну накриє масштабною хвилею COVID-19 (Колаж РБК-Україна)

Лікар попередила про те, що Україну може накрити масовою хвилею захворювань

В Україні зростає кількість інфікованих коронавірусом і в четвер, 13 серпня, кількість хворих збільшилася більш ніж на півтори тисячі осіб. Це найвищий показник з початку пандемії.

Лікар-інфекціоніст Євгенія Менжуліна вважає, що такі темпи зростання хворих в Україні ще не межа і восени нас може чекати не просто нова хвиля, а справжній дев'ятий вал. Однією з причин вона назвала те, що люди не хочуть сприймати реальність, а також те, що COVOD-19 почне з'єднуватися з грипом. Про це спеціаліст розповіла в ефірі TV OBOZREVATEL.

Менжуліна пояснила, що восени Україну чекає мікс з інфекційних захворювань, коронавірусу і грипу. І на цей момент ліків, які б давали позитивний результат, не існує.

"Люди не хочуть сприймати реальність, вони не хочуть одягати маски нормально – не кудись там на чоло або на підборіддя, а нормально, щоб був закритий і рот, і ніс. Люди хочуть жити так, як вони жили до того, вони хочуть відпочивати, вони як їздили, так і продовжують їздити... Тому у мене риторичне запитання: коли ми пересічне населення, отямимося і будемо ставитися до цього відповідально? Щось прогнозувати дуже важко, і тим більше називати якісь цифри. Захворюваність зростає. Випадки різні. Є випадки легкого перебігу, коли люди перебувають вдома на самоізоляції та виліковуються без наслідків. А є випадки заплутані, до яких приєднуються інші інфекційні захворювання, сезонні захворювання. Тому я не можу сказати, буде 2 тисячі або 3 тисячі. Я констатую факт: захворювання є, воно від нас нікуди не поділося", - сказала лікар.

Вона сказала, що восени Україну можуть очікувати й друга хвиля, і третя і навіть п'ятнадцята, багато в чому це буде залежати від кількості тестів, госпіталізованих.

"Восени нам теж треба задуматися над тим, що приєднається і сезонний грип. Тому там вже буде не хвиля – там вже буде дев'ятий вал. Це два респіраторних вірусних захворювання, одне більш жорстоке, ніж інше. Обидва вони вражають дихальну систему, серцево-судинну систему. До того ж вони обидва високопатогенні. Тому, коли в організмі людини виходить такий мікс, прогнози можуть бути дуже важкі. Дійсно, в такому випадку цей мікс буде значно важче переноситься людьми. Треба чітко зрозуміти, з яким інфекційним захворюванням ми зіткнулися. Якщо при грипі у нас є специфічне лікування, противірусний препарат, і ми можемо завчасно врятувати людину, відразу даючи той препарат, який діє на вірус грипу, то у випадку з коронавірусною інфекцією йде ціла комбінація лікарських препаратів для того, щоб врятувати людину", - пояснила лікар.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар розповів, коли сформується колективний імунітет до COVID-19.