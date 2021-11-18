В Україні дорожчатиме сир: названо причину
В Україні найближчим часом дорожчатиме імпортний сир, бо в Європі він подорожчав. В результаті цього наші імпортери можуть зменшити закупівлі.
Про це повідомляє infagro.com.ua.
Коли дорожчатиме сир
В Україну минулого місяця завезли 4,2 тис. тонн сичужних сирів. За підрахунками експертів, це половина середньомісячних продажів. Передбачається, що ці поставки здійснювалися за старими контрактами й на них підвищення ціни ще не відбилося.
Які сири виросли в ціні
Відзначається, що собівартість блокової "Гауди" і "Ементаля" істотно зросла, так що різниця в ціні з українським виробником майже не відрізняється. Через нижчі ціни ці два види сиру ввозили в Україну.
В Україну ввозяться сири з:
- Польщі (41%);
- Німеччини (14%);
- Нідерландів (11%).
Сири вітчизняного виробництва також починають дорожчати, однак при цьому і продажі цих продуктів падають.
За словами експертів, молочні продукти все ж будуть продаватися, через те, що попереду сезон новорічних свят. Час покаже, як буде у цьому році.
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