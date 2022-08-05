В Україні буде дефіцит на овочі та фрукти: коли його чекати

В Україні прогнозують дефіцит овочів і фруктів до зими, а також їх істотне подорожчання.

Чому на овочі та фрукти буде дефіцит

Фахівець упевнений, що взимку у нас не буде в достатній кількості овочів і фруктів.

"Я думаю, що нас взимку чекає дуже серйозний період зростання цін, тому що влітку фактично ми маємо сезонні овочі, фрукти і вони відносно дешево коштують... Закінчиться літо і з продовольством стане гірше з точки зору його цінової доступності для широких верств населення", - зауважив він.

З тепличними овочами теж буде проблема

Кущ повідомив, що взимку доведеться переходити на тепличне виробництво літніх овочів, а з цим є певні проблеми.

"Відповідно, якщо ми бачимо зараз дефіцит газу, то у нас і теплиці не будуть працювати", – додав Кущ.

Скільки коштують овочі зараз

До речі, раніше повідомлялося, що овочі до кінця сезону можуть подешевшати, хоча їх вартість вже б'є рекорди в порівнянні з минулим роком.