В Украине будет дефицит на овощи и фрукты: когда его ждать

В Украине прогнозируют дефицит овощей и фруктов к зиме, а также их существенное подорожание.

О такой негативной тенденции рассказал экономист Алексей Кущ в эфире национального телемарафона.

Почему на овощи и фрукты будет дефицит

Специалист уверен, что зимой у нас не будет в достаточном количестве овощей и фруктов.

"Я думаю, что нас зимой ждет очень серьезный период роста цен, потому что летом фактически мы имеем сезонные овощи, фрукты и они относительно дешево стоят... Закончится лето и с продовольствием станет хуже с точки зрения его ценовой доступности для широких слоев населения" , – заметил он.

С тепличными овощами тоже будет проблема

Кущ сообщил, что зимой придется переходить на тепличное производство летних овощей, а с этим есть определенные проблемы.

"Соответственно, если мы видим сейчас дефицит газа, то у нас и теплицы не будут работать", – добавил Кущ.

Сколько стоят овощи сейчас

Кстати, ранее сообщалось, что овощи к концу сезона могут подешеветь, хотя их стоимость уже бьет рекорды по сравнению с прошлым годом.