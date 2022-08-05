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В Украине будет дефицит на овощи и фрукты: когда его ждать

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Пятница 05 августа 2022 11:30
В Украине будет дефицит на овощи и фрукты: когда его ждать Фото: В Украине прогнозируют подорожание овощей и фруктов (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине прогнозируют дефицит овощей и фруктов к зиме, а также их существенное подорожание.

О такой негативной тенденции рассказал экономист Алексей Кущ в эфире национального телемарафона.

Почему на овощи и фрукты будет дефицит

Специалист уверен, что зимой у нас не будет в достаточном количестве овощей и фруктов.

"Я думаю, что нас зимой ждет очень серьезный период роста цен, потому что летом фактически мы имеем сезонные овощи, фрукты и они относительно дешево стоят... Закончится лето и с продовольствием станет хуже с точки зрения его ценовой доступности для широких слоев населения" , – заметил он.

С тепличными овощами тоже будет проблема

Кущ сообщил, что зимой придется переходить на тепличное производство летних овощей, а с этим есть определенные проблемы.

"Соответственно, если мы видим сейчас дефицит газа, то у нас и теплицы не будут работать", – добавил Кущ.

Сколько стоят овощи сейчас

Кстати, ранее сообщалось, что овощи к концу сезона могут подешеветь, хотя их стоимость уже бьет рекорды по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что эксперт назвал продукты, которые подорожают до конца года.

А еще мы рассказывали о том, сколько сейчас стоят молоко и масло в супермаркетах.

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