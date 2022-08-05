В Украине будет дефицит на овощи и фрукты: когда его ждать
В Украине прогнозируют дефицит овощей и фруктов к зиме, а также их существенное подорожание.
О такой негативной тенденции рассказал экономист Алексей Кущ в эфире национального телемарафона.
Почему на овощи и фрукты будет дефицит
Специалист уверен, что зимой у нас не будет в достаточном количестве овощей и фруктов.
"Я думаю, что нас зимой ждет очень серьезный период роста цен, потому что летом фактически мы имеем сезонные овощи, фрукты и они относительно дешево стоят... Закончится лето и с продовольствием станет хуже с точки зрения его ценовой доступности для широких слоев населения" , – заметил он.
С тепличными овощами тоже будет проблема
Кущ сообщил, что зимой придется переходить на тепличное производство летних овощей, а с этим есть определенные проблемы.
"Соответственно, если мы видим сейчас дефицит газа, то у нас и теплицы не будут работать", – добавил Кущ.
Сколько стоят овощи сейчас
Кстати, ранее сообщалось, что овощи к концу сезона могут подешеветь, хотя их стоимость уже бьет рекорды по сравнению с прошлым годом.
Напомним, что эксперт назвал продукты, которые подорожают до конца года.
А еще мы рассказывали о том, сколько сейчас стоят молоко и масло в супермаркетах.