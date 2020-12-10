В Україні з 2021 року планують підвищити тарифи на електроенергію

У Кабінеті міністрів України анонсували підвищення тарифів на електроенергію для населення. Нові ціни на електрику планують ввести з 1 січня 2021 і перший етап може "підняти" платіжки на 30%.

На цей момент один кіловат електроенергії в Україні обходиться в 1,1 гривні. З них по 0,90 копійок ми платимо за перші 100, а за кожний наступний – 1,68 гривні. Як розповіли на сайті OBOZREVATEL з посиланням на джерела, цієї суми не вистачає навіть на покриття доставлення електроенергії. Перший етап підвищення може скласти близько 30%.

Для прикладу, якщо зараз сім'я сплачує за електроенергію в середньому 250 гривень в місяць, то в січні платіжка може зрости вже до 325 гривень. Більш точні тарифи Міненерго готується представити в Кабінеті міністрів вже найближчим часом.

Пільговий тариф за споживання невеликої кількості електроенергії планують залишити. А новий тариф буде складатися з двох частин: першу будуть платити ті, хто витрачає мало електроенергії та економить, а другу – ті українці, які активно використовують електроенергію.

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