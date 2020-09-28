В Україні з 1 жовтня подорожчає комуналка: скільки будемо платити

В Україні з 1 жовтня 2020 року злетить вартість комунальних послуг. Це пов'язано з тим, що згідно з Меморандумом України з МВФ, з 1 жовтня в нашій країні мають зрости тарифи на комунальні послуги.

Так, електроенергія для населення подорожчає майже в два рази, а холодна вода на 22%.

"Вже з першого жовтня повинна піднятися і ціна на перші 100 кВт/год електроенергії для населення. Вона була незмінною з 2017 року. Практично в два рази – з 0,9 грн до 1,68 грн. Такі плани були оприлюднені ще в презентації Меморандуму про скорочення "зеленого" тарифу", – сказано в повідомленні.

Ціна на перші 100 кВт/год електроенергії підніметься майже в 2 рази - з 0,9 грн до 1,68 грн. Також слід очікувати і підвищення вартості послуг на холодну воду, вона підніметься на 22%.

Причиною подорожчання тарифів називають зростання зарплати працівників і підвищення вартість витратних матеріалів. До 1 жовтня тарифи повинні бути погоджені з місцевою владою.

Раніше жителям Києва відповіли, подорожчає проїзд у столичному метрополітені.

Також ми писали, що жителі Києва будуть по-новому платити за світло, з'явилося фото квитанції.