Чи можна отримати е-лікарняний дистанційно: відповідь МОЗ

Наразі в Україні триває перехід від паперового лікарняного до електронного. Для того, аби сформувати електронний формат документа громадянину потрібно особисто прийти на прийом до лікаря.

"Тільки після особистого прийому лікар має право створювати в електронній системі медичний висновок про тимчасову непрацездатність", - пояснюють у відомстві.

Так, лікар може оглянути пацієнта та визначити, чи потрібно направляти його на додаткові обстеження, на консультацію до інших фахівців, або ж сам призначить лікування.

У МОЗ зазначають, що перехід на електронні лікарняні дає українцям змогу не збирати підписи на паперовому бланку і носити їх по кабінетах.

"Обмін інформацією відбувається автоматично. А пацієнт тим часом займається своїм лікуванням. Проте відвідувати лікаря для цього обов’язково", - додають у відомстві.