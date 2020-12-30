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Україна вперше за незалежність купила нові літаки Ан-178 для армії (відео)

Автор: Світлана Мащенко

В Україні вперше за майже тридцять років незалежності були закуплені нові літаки українські для ЗСУ. Це вже назвали історичною подією, адже Міністр оборони Андрій Таран підписав меморандум про співпрацю з державним підприємством "Антонов".

Як йдеться в сюжеті ТСН, для української армії будуть виготовлені три літаки Ан-178. Це сучасна військовотранспортна машина, яка здатна перевозити озброєння, легку техніку, особовий склад.

Вантажопідйомність літака становить 18 тонн.

Підприємство живих грошей на створення літаків не отримає, але зможе взяти кредит під державні гарантії.

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Президент Володимир Зеленський висловив бажання, щоб такі замовлення в найближчому майбутньому були не сенсацією, а нормою.

Україна вперше за незалежність купила нові літаки Ан-178 для армії (відео: ТСН)

Відзначимо, що українець Тимур Фаткуллін, чемпіон світу з вищого пілотажу, здійснив неймовірний і дуже небезпечний трюк. На своєму спортивному літаку він промчав на божевільній швидкості всього в метрі над землею, а в цей час над ним стрибали мотоциклісти.

Також нещодавно з'явилося відео з випробувань новітньої української снайперської гвинтівки "Володар горизонту".

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