Володар горизонту: відео з випробувань новітньої української снайперської гвинтівки

В Україні випробували снайперську гвинтівку "Володар горизонту" (колаж: РБК-Україна)

В Україні провели випробування новітньої снайперської гвинтівки, яку виготовили в Києві на заводі "Маяк".

Відео зі стрільбою зі зброї з'явилося на Facebook-сторінці підприємства

Суперзброя має відповідну назву - "Володар горизонту". Снайпер на полігоні успішно відстрілявся з дослідного зразка гвинтівки, таким чином показавши її роботу в польових умовах.

Розробники кажуть, що метою випробувань було виявити слабкі місця вузлів і конструкції в цілому.

"Цей екземпляр "Володаря" є дослідним зразком концепції... Серія з 20 пострілів велася випробувальними патронами, максимальний тиск в патроннику перевищував 5 500 бар", - йдеться у підписі до відео.

Після того, як "Володар горизонту" пройшов випробування, розробники внесли ряд коректив і допрацювали гвинтівку.

"Результатом випробувань стали понад 16 змін і доповнень в конструкцію чи естетику вузлів гвинтівки. Незмінними залишилися стовбур, личина затвора і втулка з бойовими упорами, конструкція і технологія виготовлення яких, показали абсолютну надійність", - підкреслили розробники нової суперзброї.

Дослідний зразок "Володаря обрію" Дослідний зразок "Володаря обрію". Цей екземпляр "Володаря" є дослідним зразком концепції. Він пройшов найжорсткіші випробування, мета яких була виявити слабкі місця вузлів та конструкції в цілому. Наприклад, серія із 20 пострілів велася випробувальними патронами, максимальний тиск в патроннику перевищував 5 500 бар. Результатом випробувань стали понад 16 змін та доповнень в конструкцію чи естетику вузлів гвинтівки. Незмінними залишились стовбур, личина затвору та втулка з бойовими упорами, конструкція та технологія виготовлення яких, показали абсолютну надійність. Інформацію підготував Головний конструктор Заводу "Маяк" Олександр Гордєєв #Маяк #ЗаводМаяк #horisonslord #longsniping Posted by Завод "Маяк" on Sunday, December 27, 2020

Випробування гвинтівки "Володар горизонту" (відео: facebook.com/Завод-Маяк)

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