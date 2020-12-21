Над літаком літали мотоцикли: український пілот показав неймовірний трюк в небі

Тимур Фаткуллін здійснив неймовірний трюк на літаку (колаж: РБК-Україна)

Українець Тимур Фаткуллін, чемпіон світу з вищого пілотажу, здійснив неймовірний і дуже небезпечний політ. На своєму спортивному літаку він промчав на шаленій швидкості всього в метрі над землею.

А коли літак досяг найменшої відстані від поверхні землі, над ним зробили стрибок пара мотоциклістів. Для здійснення трюку їм знадобилися трампліни, а щоб досягти синхронності, трюк довго розраховували і видивлялися ідеальну погоду, йдеться в сюжеті ТСН.

Тимур Фаткуллін виконав неймовірний трюк (відео: ТСН)

Тимур в одному з інтерв'ю розповів, що його любов до літаків почалася в 11-річному віці, коли він у Криму випадково побачив зйомки фільму, де Як-52 в військовому камуфляжі виконував на камеру фігури вищого пілотажу.

"Я вперше побачив пілотажний літак в одинадцятирічному віці, коли був на змаганнях зі скелелазіння в Кримських горах. Пізніше я дізнався, що там проходили зйомки фільму, під час яких Як-52 в військовому забарвленні виконував фігури пілотажу і пікірував прямо на камеру, встановлену на скелі", - розповідав Фаткуллін.

Тимур Фаткуллін (фото: officiel-online.com)

Нагадаємо, що влітку 2019 року збірна команда України з вищого пілотажу стала чемпіоном світу на змаганнях, які проходили з 2 по 13 липня в Бреславі (Чехія).

Тоді кияни Тимур Фаткуллін, Дмитро Погребицький та Ігор Чернов завоювали вищий титул під керівництвом відомого одеського льотчика-пілотажника і президента Федерації літакового спорту України Валерія Наливайка.

Раніше ми писали, що на конкурсі "Містер Всесвіт" переміг українець.