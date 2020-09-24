Україна може піти на жорсткий карантин: Ляшко назвав умови повного локдауна

В Україні можуть посилити карантин (Колаж РБК-Україна)

Головний санітарний лікар України назвав умови запровадження жорсткого карантину

В Україні зростає кількість хворих на коронавірус і жителі країни побоюються повного закриття всіх областей на жорсткий карантин. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко назвав умови повного локдауна і пояснив, що потрібно робити, щоб його уникнути.

Як розповів Віктор Ляшко в інтерв'ю для "Нового часу", бізнесмени повинні створити умови для того, щоб люди могли спокійно пересуватися.

"Якщо це ресторани, то столики повинні розташовуватися на відстані 1,5 метрів. При таких умовах, якщо ми всі будемо їх дотримуватися, ніякого повного карантину не повинно бути в нашій країні. Межа — кількість зайнятих лікарняних ліжок. Інакше система охорони здоров'я може опинитися на межі колапсу, оскільки крім ковідних хворих у нас ще є люди з інфарктами, інсультами та іншими захворюваннями, кому невідкладна допомога повинна надаватися", - пояснив Ляшко.

Він зазначив, що в цілому зараз по країні наповненість ліжок на рівні 50%, але в різних регіонах абсолютно різна динаміка. Ляшко розповів, чи варто побоюватися введення жорсткого карантину після 25 жовтня в Україні.

"Повторюся: ніхто не буде нікого закривати, якщо ми будемо дотримуватися санітарних норм, і епідемію можна буде контролювати. І з приводу національного локдауна, то я б не прив'язувався до жодної дати. На локдаун можна піти й раніше 25 жовтня, і пізніше. Залежить тільки від зростання кількості випадків інфікування коронавірусом. Інші країни показують приклад. Ізраїль вже пішов. Тут мало сподіватися на те, що ми не повторимо цей досвід, хоча потрібно все для цього робити", - сказав головний санітарний лікар і додав, що багато в чому ситуація залежить від того, як люди дотримуються заходів безпеки та правил.

"Люди не дотримуються цих норм, поки хтось з їхніх близьких не потрапляє до лікарні, особливо в реанімацію. Тому що здається, що це така легка хвороба і її легко переносять. Так, багато її переносять легко, але в той самий час, коли ми говоримо про необхідність носити маску, то мова йде і про турботу стосовно людей старшого віку", - пояснив Ляшко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що до ослаблення карантину в Україні готові лише два регіони.

А також розповідали про те, що на піку захворюваності COVID-19 прогнозують до п'яти тисяч хворих на добу.