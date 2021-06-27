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Україна - Швеція: букмекери визначили переможця

Автор: Володимир Костирін

Збірна України зіграє матч з командою Швеції на стадіоні в Глазго 29 червня в рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу, і тепер синьо-жовті зустрінуться на полі з футболістами, завдяки грі яких з Польщею і пройшли до плей-офф. Букмекери оцінили шанси підопічних Андрія Шевченка взяти гору в результаті цієї зустрічі.

Кого аналітики вважають фаворитом матчу і які приймають ставки - читайте в матеріалі нижче.

У букмекерських конторах прогнозують перемогу збірної Швеції за підсумками гри з командою України.

У компанії Parimatch вікторію шведських футболістів у цьому матчі оцінюють коефіцієнтом 2,44.

На нічийний рахунок за результатами гри вказуватиметься коефіцієнт 3,15.

Виграш збірної України оцінюють коефіцієнтом 3,35.

У подвійному результаті букмекери ставлять такі коефіцієнти:

Шведська збірна не програє: 1,38 / нічиї не буде: 1,41 / збірна України не програє: 1,62.

Букмекери визначили переможця матчу Україна - Швеція на Євро 2020 29 червня (фото: скрін parimatch.com)

Нагадаємо, що матч Україна - Швеція відбудеться у вівторок, 29 червня, у Глазго (Велика Британія, Шотландія) на "Хемпден парку". Трансляція буде о 22:00 (за київським часом) на телеканалі "Україна".

Раніше ми писали про те, що посол Швеції потролив збірну України після того, як синьо-жовті пройшли до плей-офф, і незабаром в Києві прийшла відповідь.

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