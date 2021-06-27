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Украина - Швеция: букмекеры определили победителя

Автор: Владимир Костырин

Сборная Украины сыграет матч с командой Швеции на стадионе в Глазго 29 июня в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, и теперь сине-желтые встретятся на поле с футболистами, благодаря игре которых с Польшей и прошли в плей-офф. Букмекеры оценили шансы подопечных Андрея Шевченко одержать верх в результате этой встречи.

Кого аналитики считают фаворитом матча и какие принимают ставки - читайте в материале ниже.

В букмекерских конторах прогнозируют победу сборной Швеции по итогам игры с командой Украины.

В компании Parimatch викторию шведских футболистов в этом матче оценивают коэффициентом 2,44.

На ничейный счет по результатам игры указываться коэффициент 3,15.

Выигрыш сборной Украины оценивабт коэффициентом 3,35.

В двойном исходе букмекеры ставят такие коэффициенты:

Шведская сборная не проиграет: 1,38 / ничьи не будет: 1,41 / сборная Украины не проиграет: 1,62.

Букмекеры определили победителя матча Украина - Швеция на Евро 2020 29 июня (фото: скрин parimatch.com)

Напомним, что матч Украина - Швеция состоится во вторник, 29 июня, в Глазго (Великобритания, Шотландия) на "Хэмпден Парке". Трансляция будет в 22:00 (по киевскому времени) на телеканале "Украина".

Ранее мы писали о том, что посол Швеции потроллил сборную Украины после того, как сине-желтые прошли в плей-офф, и вскоре в Киеве пришла "ответка".

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