Україна сьогодні вночі переходить на літній час: куди потрібно перевести стрілки

Куди переводити і як перевірити

Перехід на літній час за постановою Уряду від 13 травня 1996 року відбувається щорічно – в останню неділю березня. На зимовий час українці перейдуть тільки в кінці року – в останню неділю жовтня.

Всі електронні гаджети повинні перевести час автоматично. Вручну потрібно буде перевести тільки механічний годинник і застарілі електронні пристрої. Також стрілочки доведеться покрутити в наручних годинниках. Не забудьте - на одну годину вперед.

Також варто враховувати переведення стрілок годинника при плануванні зустрічей, переміщеннях транспортом і поїздами Укрзалізниці.

У всіх операторів телефонного зв'язку України є комбінація, що дозволяє дізнатися точний час: * 160 # кнопка виклику. Послуга безкоштовна, абонент може нею скористатися навіть при відсутності грошей на рахунку.

Зі стаціонарного телефону можна зателефонувати на номер 121. Такий дзвінок можна зробити й з мобільного, але він буде платним.

Як мінімізувати стрес для організму

Медики вважають, що переходи на літній і зимовий час позначаються на організмі людини не кращим чином. І багатьом людям потрібно від декількох днів до тижня, щоб адаптуватися.

Можуть виникати проблеми зі сном - безсоння або сонливість. Також можлива підвищена стомлюваність, дратівливість, порушення концентрації уваги.

Експерти рекомендують в перші дні не навантажувати організм, намагатися більше відпочивати та дихати свіжим повітрям. А час відходу до сну і пробудження поступово змішати на 10-15 хвилин, щоб швидше увійти в новий графік.

При пробудженні намагайтеся відразу відкрити штори та впустити денне світло. А ввечері засовуйте їх раніше, щоб організм отримав сигнал до сну. Приймайте контрастний душ і робіть зарядку, а ввечері відкладіть гаджети за годину до сну і постарайтеся не порушувати нервову систему телевізором.