Україна потролила Росію: без шансів на перемогу в "грі в кальмара"

Якби Росії довелося взяти участь у грі "цукрові стільники", то їй би довелося видряпати з кола не просту фігуру, а герб України.

За сюжетом південнокорейського серіалу, учасники гри позбавлялися життя за програш. Комусь траплялося коло, комусь квадрат, але найскладніша фігура - парасолька.

Скріншот з Twitter

"Гра в кальмара"

Зазначимо, що серіал "Гра в кальмара" став найпопулярнішим серіалом в історії Netflix. З моменту показу першої серії пройшло 25 днів і за цей час серіал набрав 111 мільйонів переглядів.

Даний серіал являє собою антиутопічний трилер. Люди, які зіткнулися з труднощами, бачать лише один вихід - відправитися на острів, брати участь в іграх і виграти 45 мільйонів доларів. Переможені гинуть.