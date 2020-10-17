Україна перейде на зимовий час в неділю: скільки будемо спати

Перехід на зимовий час в Україні відбудеться в неділю, 25 жовтня. Стрілки потрібно буде "крутнути" рівно о 4:00 на годину назад. Втім, сучасні гаджети роблять це за нас. Тому в ніч з наступної суботи на неділю спати ми будемо на одну годину довше.

Цікаво, що на 25 жовтня заплановані місцеві вибори. І це ще один привід уважно стежити за часом, щоб не прийти на дільниці за годину до їх відкриття.

Восени світловий день коротший, світлішає пізніше, темніє раніше. А після переведення часу, похмурий період ще більш ускладнюється. Адже на роботу ми йдемо по-темному і повертаємося додому теж у світлі ліхтарів.

Як переведення годинників впливає на здоров'я

І хоч зимовий перехід менш згубний, ніж літній (тут у нас годину на сон забирають), такі перепади завжди погано впливають на здоров'я.

До нового режиму дня важко звикнути, через що можливе погіршення самопочуття, зниження імунітету і порушення сну. Може з'явитися нездужання і почуття надмірної втоми.

Лікарі кажуть, що до нового режиму наш організм звикає досить довго - близько двох тижнів. Тому готуватися до переведення стрілок потрібно заздалегідь.

Що допоможе мінімізувати стрес від переведення стрілок

Зайвих неприємностей зі здоров'ям допоможе уникнути підлаштування під новий режим світлового дня - відрегулюйте освітлення в будинку - відкривайте штори, як тільки прокинетеся, а ввечері навпаки затемняйте кімнату.

Обмежте споживання кофеїну та алкоголю, а також стежте за своїм загальним станом протягом дня.

Лікарі рекомендують напередодні переведення часу контролювати графік відходу до сну. Дуже важливо в цей час мінімізувати стрес для організму.

Зазначимо, що тема переходу на зимовий і літній час досить спірна. Багато країн продовжують відмовлятися від такої практики. Нещодавно у Верховній Раді ініціювали законопроєкт про скасування переведення годинників.

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