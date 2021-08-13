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Невеликий перепочинок перед пекельною спекою: синоптики зробили попередження про погоду

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П'ятниця 13 серпня 2021 12:03
Невеликий перепочинок перед пекельною спекою: синоптики зробили попередження про погоду Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні на вихідних буде комфортна і суха. В країну рухається антициклон, який заблокує вологі повітряні маси та принесе суху погоду. Вже з неділі розпочнеться нове підвищення температури повітря.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

У суботу Україна опиниться в зоні сухого повітря, невеликий теплий дощ може зачепити тільки крайній Схід і Приазов'я.

"На Маковія в Україні буде чудова погода. Температура повітря буде радувати комфортними градусами. Протягом дня очікується + 24 + 29 градусів. Антициклон на ім'я Elfi, який блокує прихід вологої повітряної маси від лихих циклонів Kurt і Luciano, визначить практично скрізь суху і сонячну погоду. Хіба що крайній Схід і Приазов'я зачепити незначними дощами теплий атмосферний фронт", - розповіла Діденко.

Вона попередила, що вже 15 серпня температура повітря почне підвищуватися і місцями очікується до +31 градуса.

"15 серпня температура повітря почне підніматися. Очікується + 26 + 31 градус. Суха повітряна маса буде домінувати у всіх областях", - зазначила синоптик.

Невеликий перепочинок перед пекельною спекою: синоптики зробили попередження про погоду

Невеликий перепочинок перед пекельною спекою: синоптики зробили попередження про погоду

Карта погоди

Погода в Києві

У Києві Наталка Діденко спрогнозувала суху і сонячну погоду на Маковія. Температура повітря очікується + 27 + 28 градусів. А ось в неділю в столиці почне знову прогріватися, стовпчики термометрів піднімуться вище + 30 градусів.

"З початку наступного тижня спека в більшості областей України посилиться до +30 + 35 градусів", - попередила Діденко.

Як показують карти, в Києві спека почне спадати після 19 серпня і можливі дощі. Температура повітря вдень впаде до + 24 градусів.

Невеликий перепочинок перед пекельною спекою: синоптики зробили попередження про погоду

Карта погоди в Києві

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україну прийде короткочасне похолодання.

А також розповідали про те, що Україна знову почне нагріватися і синоптики назвали дату сильної спеки.

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