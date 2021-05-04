В Україні різко зміниться погода на цьому тижні: синоптики назвали дату
В Україні різко зміниться погода з четвера. Всі центральні області накриє грозова злива.
З 6 травня у центрі країни зміниться погода. У Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кропивницькій, Миколаївській та Одеській областях буде дощ з грозою. Втім, температура повітря вдень складе +14+18, а вночі +6+11.
Вже 7 травня грози з дощем будуть у більшості областей України, а 8 травня - грозові зливи накриють всю країну.
Зазначимо, сьогодні погода в Україні сонячна та тепла. Температура повітря вдень досягне +17.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі спрогнозували, що у травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні 15-18 градусів, в горах 11-13 градусів тепла Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.