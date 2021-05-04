В Україні різко зміниться погода на цьому тижні: синоптики назвали дату

В Україні різко зміниться погода з четвера. Всі центральні області накриє грозова злива.

Про це повідомляє прес-центр УкрГідрометцентру .

З 6 травня у центрі країни зміниться погода. У Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кропивницькій, Миколаївській та Одеській областях буде дощ з грозою. Втім, температура повітря вдень складе +14+18, а вночі +6+11.

Вже 7 травня грози з дощем будуть у більшості областей України, а 8 травня - грозові зливи накриють всю країну.