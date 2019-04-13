Ухилявся від армії? Мама Зеленського зробила зізнання

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський можливо ухилявся від служби в армії. Таке припущення зробила народний депутат Тетяна Чорновол і подала запит у Міністерства оборони України, щоб з'ясувати, чи отримував Зеленський повістки.

Проте мама кандидата в президенти України Володимира Зеленського у своєму коментарі для "Громадського" повідомила, що на її адресу в Кривому Розі, де Зеленський мешкав до переїзду в Київ, ніяких повісток не приходило.

"Я ніколи ніякої повістки не отримувала про мобілізацію мого сина. Він давно живе і прописаний у Києві, чому це якусь повістку мені могли приносити", - заявила Римма Зеленська.

Раніше в деяких ЗМІ з'явилася інформація, що в 2014 році повістки про мобілізацію для Володимира Зеленського приходили на адресу його колишнього місця проживання, в квартиру його батьків у Кривому Розі.

Володимир Зеленський і повістки в армію (Колаж РБК-Україна)

Крім того, в 2014 році, як повідомляли у видання "КП в Україні" під час презентації нового шоу "Студії Квартал-95" Володимиру Зеленському зателефонувала мама і повідомила синові про повістку з військкомату. Спочатку журналісти подумали, що це жарт, який був прописаний в сценарії заздалегідь, однак Зеленський у своєму коментарі для видання підтвердив, що мама, яка проживає у Кривому Розі, дійсно отримала повістку для свого сина.

"Та які тут жарти. Мені дійсно подзвонила мама, яка живе в Кривому Розі, і сказала, що на домашню адресу принесли повістку", - сказав він у своєму коментарі і додав, що буде діяти за законом, а повістку повинні переслати за його місцем проживання в Київ.

Батько Володимира Зеленського розповів, що спочатку він не сприйняв повістку всерйоз і навіть подумав, що це для нього.

"Ми були дуже здивовані, отримавши повістку. Я вже думав, що мене звуть, адже Вова у нас навіть не прописаний. Тому не сприйняли її всерйоз. Ймовірно, це якась помилка військкомату. Може, у них застарілі дані? Ми розповіли синові, всі разом посміялися, але він запевнив нас, що з усім сам розбереться", - сказав Олександр Зеленський.

Раніше ми писали про те, що відомий юрист Погорілий Олег розповів, що в 2014 році Володимира Зеленського не могли закликати в армію, так як на той момент у нього було двоє малолітніх дітей.

"Він не міг бути покликаний, так як мав дітей 11 років і 1 рік за станом на 2014 рік. Наявність неповнолітніх (малолітніх) 2-х дітей, не давало права державі закликати ЗЕ! в армію", - повідомив на своїй сторінці у Facebook Погорілий.

Скріншот поста (facebook.com/oleg.pogorilyy)

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