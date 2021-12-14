Що вказує на погану якість курячого філе: названо одну ознаку

Куряче м'ясо вважається універсальним, адже з нього готують багато улюблених страв. До того ж це м'ясо є одним з найкорисніших та найдієтичніших. Тому важливо розуміти, які ознаки видають зіпсованість продукту.
Про це повідомляє польське видання Pysznosci.
Так, перш ніж купувати м’ясо, уважно його огляньте. Якщо продукт має багато білих волокон – то його купувати не можна. Зокрема, такі утворення вказують на захворювання м’язів. Також філе з білими смужками на поверхні містить на 224% більше жиру і менше білка, ніж здорова частина курки.
Окрім того, університет Техасу у 2016 році, дослідив понад 285 порцій курятини, доступної в магазинах. Фахівці виявили, що понад 96% філе на прилавках магазинів уражені хворобою, а їх заявлена харчова цінність далека від реальності.
Тому таке м’ясо зазвичай штучно стимулюється і є менш поживним та шкідливим.
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