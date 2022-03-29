Нікітюк потролила роспропаганду українськими "птахами-спецпризначенцями" (відео)
Леся Нікітюк записала нову пісню про "птахів-спецпризначенців", якими лякають зазомбованих росіян пропагандисти.
Відео з'явилося в Instagram телеведучої.
"Ловіть нову біологічну пісню від нашої компанії", - підписала Леся відео.
Вона переспівала українську "Сіла птаха". В ній головна героїня - "виведена в українських біолабораторіях птиця-спецпризначенець", яка "Росію буде мітити гім*ом".
"Тая птаха пострашніше байрактара,
баб із неба буде оплодотворять.
І всі діти будуть схожі на Бандеру,
і не зможуть по-кацапськи розмовлять".
Дописувачі у захваті від нового хіта. Ось що вони пишуть в коментарях:
- То бомба-ракета! Леся,пісня кайф.
- Ці придурки навіть не зрозуміють, що то є стьоб
- Наші українські протипарашівські бандеро-фашистські націоналістичні лабораторії - вперед і тільки вперед.
- Це шедевр!
Раніше ми писали, що окупанти знищили Le Маршрутку Нікітюк, однак вона пообіцяла купити нову і почати тур з Чорнобаївки.
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