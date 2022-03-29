Нікітюк потролила роспропаганду українськими "птахами-спецпризначенцями" (відео)

"Ловіть нову біологічну пісню від нашої компанії", - підписала Леся відео.

Вона переспівала українську "Сіла птаха". В ній головна героїня - "виведена в українських біолабораторіях птиця-спецпризначенець", яка "Росію буде мітити гім*ом".

"Тая птаха пострашніше байрактара,

баб із неба буде оплодотворять.

І всі діти будуть схожі на Бандеру,

і не зможуть по-кацапськи розмовлять".

Дописувачі у захваті від нового хіта. Ось що вони пишуть в коментарях: