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Все йшло на лікування: названа сума, яку Чернишов заробив для Заворотнюк

Автор: Дарья Русина

Чоловік Анастасії Заворотнюк, 49-річний фігурист Петро Чернишов дивує героїчними вчинками. Для своєї хворої дружини він зумів відродити з попелу свою школу фігурного катання за рік. Після чого заробив величезну суму.

Поки Заворотнюк бореться за життя, її чоловік всіляко намагається посприяти якнайшвидшому одужанню "няні". На те, щоб лікувати і підтримувати організм, були потрібні великі гроші.

І Чернишов зміг добути велику суму завдяки своїм зусиллям і сильному бажанню допомогти коханій. Він запустив процес, який приніс чималі дивіденди в розмірі майже пів мільйона гривень.

Вже в 2012 році школа фігурного катання існувала в мінус, а у 2018 році з'явилися нові проблеми - секція зазнала дуже великі збитки, і на покращення навіть не було сенсу сподіватися.

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Як Чернишову вдалося адаптувати організацію, досі ніхто не знає, тим більше, що офіційний сайт установи не діє, а родичі не хочуть ділитися подробицями з особистого життя Насті.

Тим не менш, зірка поступово йде на поправку. Заворотнюк на даний момент лікується вдома, а рідні привозять її час від часу на огляди в клініку. Крім лікарів та реабілітологів, з Заворотнюк працює також духовний наставник, оскільки артистка потребує величезної підтримки.

Нагадаємо, що Заворотнюк готова повернутися в кіно найближчим часом.

Ми писали, що знайомі розповіли про зміни Заворотнюк після хвороби.

Раніше ми писали про те, що батько Жанни Фріске шокував правдою про хворобу Заворотнюк.

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Новини України Анастасия Заворотнюк