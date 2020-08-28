Заворотнюк готова повернутися в кіно: все нарешті добре

Анастасія Заворотнюк готова повернутися на екрани (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анастасія Заворотнюк почуває себе добре

Анастасія Заворотнюк готова повернутися в професію. Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" йде на поправку після курсу лікування від раку головного мозку.

Зараз російська актриса, яка поборола небезпечний діагноз, ще проходить реабілітаційний період. Але відчуває себе 49-річна кінозірка добре. Такою радісною новиною поділилося джерело з близького оточення Заворотнюк. Цей чоловік проживає в одному з актрисою заміському селищі.

"Настя сповнена оптимізму і готова повернутися в професію. Вона сильна. Ми, звичайно, її давно не бачили, але від сусідів чув, що у Настусі всі нарешті добре, і вона йде на поправку", - сказав чоловік у коментарі виданню POPCAKE.

Як пишуть РосЗМІ, Заворотнюк зараз лікується вдома, а рідні привозять її час від часу на огляд в клініку. При цьому, хіміотерапія позначилася на зовнішності акторки, каже театральний продюсер Валерій Сергєєв. Але вона не впадає у відчай. Так, продюсер Олеся Сазикіна розповіла, що з Заворотнюк крім лікарів та реабілітологів працює також духовний наставник - Анастасія майже кожен день спілкується зі своїм батюшкою.

"Більше того, вона доглядає за собою, як робила це раніше", - підмітила Сазикіна.

Анастасія Заворотнюк готова повернутися в професію (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

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