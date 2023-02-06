УГКЦ первой переходит на новый календарь. Что это значит

Что известно о переходе на новый календарь

6 февраля 2023 г. Украинская Греко-Католическая Церковь обнародовала заявление о том, что переходит на новый Литургический календарь. Напоминаем, что по церковным канонам Новый год наступает 1 сентября. Соответственно, именно с тех пор будут действовать уже новые даты церковных праздников.

"Принимая во внимание многочисленные просьбы верующих и, проведя предварительные консультации с духовенством и монашеством нашей Церкви о назревшей потребности реформы Литургического календаря УГКЦ в Украине, а также в связи с душпастырскими рациями, постановили УГКЦ в Украине перейти с 1 сентября по новому стилю (начало Индикту) 2023 Божьего на новый стиль для неподвижных праздников с сохранением действующей Пасхалии", - говорится в сообщении УГКЦ на официальной странице Facebook.

Также священнослужители отмечают, что для приходов или единичных общин, которые чувствуют себя еще не готовыми к такому шагу (по отдельному благословению епархиального епископа), остается возможность литургической жизни по юлианскому календарю на период до 2025 года.

То есть, таким верующим предоставляется еще два года на адаптацию для перехода на новый календарь.

Когда будут отмечать Рождество, Пасху и другие церковные праздники

С переходом на новый литургический календарь все неподвижные церковные праздники переносятся на тринадцать дней раньше. Это касается также двенадцати важнейших праздников, среди которых Рождество Христово, Богоявление, Благовещение.

Согласно решению УГКЦ, уже в этом году верующие будут праздновать Рождество 25 декабря вместе с большинством христиан мира.

Также это касается всех именин. То есть если раньше день Святого Василия отмечали 14 января, то теперь его будут праздновать на 13 дней раньше - то есть 1 января. Это правило применяется ко всем неподвижным, то есть фиксированным церковным праздникам.

При этом изменения не будут касаться Пасхалии, поскольку она высчитывается по-своему. И в зависимости от того, в какой день Пасха, определяют, когда Вербное воскресенье (за неделю перед Пасхой), Вознесение - через сорок дней после Пасхи, Троица - через пятьдесят дней.