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Російські солдати шлють додому баули з награбованим в Україні (відео)

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Субота 02 квітня 2022 13:46
Російські солдати шлють додому баули з награбованим в Україні (відео) Фото: окупанти шлють награбоване додому (twitter.com/MotolkoHelp)
Автор: Людмила Жукова

Під час війни в Україні російські солдати продовжують своє криваве мародерство. Так, вони намагаються забрати награбовані речі з собою. Окупанти відсилають цінні речі кур'єрськими компаніями в Росію, ймовірно, щоб порадувати своїх дружин.

Про це повідомляється на сторінці Motolko Help в Twitter.

Так, окупанти повертаються в Білорусь і звідти намагаються відправити в РФ награбоване в Україні.

Їх помітили у відділення hосійської служби доставки СДЕК в Мозирі.

"Зараз окупанти знаходяться у відділенні Російської служби експрес-доставки СДЕК в Мозирі і оформляють доставку речей. У Хойниках солдати заходили на пошту і запитували про можливість відправки міжнародних посилок – мобільних телефонів, інших речей", - сказано в повідомленні.

Відкриті ринки для продажу награбованого

Як повідомляє ГУР МО України, в білоруському місті Наровля загарбники влаштували спеціалізований базар, де продають награбоване в Україні майно.

В асортименті мародерського базару: пральні та посудомийні машини, холодильники, дорогоцінні прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, твори мистецтва, дитячі іграшки, косметика. Тобто все, що росіяни отримали шляхом мародерства і грабежу мирного населення в Україні.

Також орки намагаються обміняти викрадену валюту - долари і євро. Але через внутрішні обмеження по обігу валюти білоруси неохоче погоджуються на обмінні операції і пропонують окупантам звертатися в місцеві банки. Росіяни відмовляються, пояснюючи це забороною командування.

Відзначається, що в місті Мозир скупчуються російські військові КамАЗи, з яких солдати вивантажують пакети з речами, здобутими шляхом мародерства.

Як ми раніше писали, російський окупант обкрадав будинки українців і вивозив золото.

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Війна Росії проти України
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