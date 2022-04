Російські солдати шлють додому баули з награбованим в Україні (відео)

Так, окупанти повертаються в Білорусь і звідти намагаються відправити в РФ награбоване в Україні.

Їх помітили у відділення hосійської служби доставки СДЕК в Мозирі.

"Зараз окупанти знаходяться у відділенні Російської служби експрес-доставки СДЕК в Мозирі і оформляють доставку речей. У Хойниках солдати заходили на пошту і запитували про можливість відправки міжнародних посилок – мобільних телефонів, інших речей", - сказано в повідомленні.

Russian soldiers in the office of the Russian SDEK express-delivery service in Mazyr sending things (probably stolen) to Russia. pic.twitter.com/S1bm1euLb0