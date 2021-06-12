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В УЄФА вирішили перевіряти форму збірної України перед кожним матчем

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Субота 12 червня 2021 11:31
В УЄФА вирішили перевіряти форму збірної України перед кожним матчем Фото: форму збірної України перевірятимуть перед кожним матчем Євро 2020 (facebook.com/andriy.pavelko)
Автор: Володимир Костирін

Оновлена форма збірної України на Євро 2020 буде з написом "Слава Україні", а розміщене на футболці гасло "Героям слава!" буде приховане картою, в центрі обрисів державних кордонів. Таке остаточне рішення з УЄФА називають компромісним, при цьому спортивна організація має намір перевіряти форму синьо-жовтих перед кожним матчем.

Про це передає "Спорт-Експрес".

У союзі європейських футбольних асоціацій зазначили, що в ході моніторингу контролюватимуть дотримання рішення за формою, щоб слоган "Героям слава!" на футболці української національної команди був прикритий.

Стежити за цим буде делегат матчу УЄФА.

В організації зазначили ,що "українську команду попросили прикрити доданий слоган "Героям слава!" на внутрішній стороні коміра футболки".

"Це буде перевірятися делегатом матчу УЄФА перед кожним матчем", - розповіли в союзі.

Перед цим глава УАФ Андрій Павелко уточнив у своєму Facebook, що дизайн форми - велика емблема національних збірних з картою України, тризубом, написом "Слава Україні" і розміщеним за картою в центрі гаслом "Героям Слава!" - українські гравці матимуть виключно на Євро-2020.

Також він розповів, що початкова форма, яка вже була виготовлена в мільйонних тиражах, залишиться у продажу.

Відео: для української збірної з футболу зробили нову форму

Раніше ми писали про те, що посольства різних країн влаштували яскравий флешмоб на підтримку України, одягнувшись у форму української збірної для Євро 2020.

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