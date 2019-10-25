Зручно і круто: Комаровський розповів, як без термометра визначити температуру тіла (відео)

Комаровський розповів про термополосоки (Фото: колаж РБК-Україна)

Комаровський дав пораду, як можна швидко дізнатися - чи підвищена температура у людини

Євген Комаровський розповів про швидкий і зручний спосіб виміряти температуру тіла. Відомий педіатр зазначив, що для цього можна спокійно обійтися без градусника або не вдаватися до "традиційного" і приблизного визначення, приклавши руку до чола. На своєму You-Tube каналі лікар вищої категорії навіть продемонстрував "прилад" в дії.

Доктор Комаровський показав, як за допомогою термополоски можна за 30 секунд дізнатися, чи підвищена температура у людини, чи ні.

Педіатр розповів, що йому прислали китайські друзі за 1,5 долара цілу купу подарунків, про які він і вирішив поговорити.

"У мене в руках індикатор для вимірювання температури. Абсолютно найпростіша річ, я просто хочу звернути увагу, що в 21-му столітті така штука коштує ну реальні копійки", - сказав Комаровський.

Доктор Комаровський розповів про термополоски для вимірювання температури тіла (Фото: скріншот)

При цьому лікар додав, що насправді часто батькам зовсім не обов'язково знати, що температура у дитини, припустимо, 37,2 або 37,3: "Нам важливо розуміти, чи є підвищена температура, чи ні, чи допомогли жарознижуючі, або чи не допомогли"

"В цій ситуації застосування таких індикаторів - це реально зручно і круто", - сказав Комаровський.

Також він звернув увагу на те, що їх за долар надішлють купу, і термополоски можна розкидати кругом: у бардачку автомобіля, у колясці, у бабусі, в гаманці, адже вони не займають місця.

"У нас прикладають руку до чола дитини, потім закочують очі та кажуть - здається ти гарячий! Так ось у нас є більш сучасні та цивілізовані методи, які коштують копійки", - говорить доктор Комаровський.

Лікар Євген Комаровський розповів, як швидко визначити температуру тіла (Фото: скріншот)

Також він розповів про метод застосування: термополоску досить тільки прикласти до лоба (бажано перед цим з нього витерти піт), і почекати 20-30 секунд: "Це набагато простіше, ніж засовувати в дитину щось та тримати 5 хвилин".

"Не продаю, не рекламую, просто ознайомлюю з класними штуками", - додав Коморовський.

Доктор Комаровський розповів про термополоски для вимірювання температури тіла (Відео: YouTube / Доктор Комаровський)