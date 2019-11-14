Вдарять міцні морози: синоптики приголомшили прогнозом на зиму

Погода в Україні взимку 2019-2020 буде досить примхливою. Синоптики вважають, що відлиги з дощами та мокрим снігом будуть чергуватися з сильними морозами.

За прогнозами фахівців, грудень видасться досить м'яким зимовим місяцем, який продовжить тенденцію аномальної осені 2019. Очікується мінлива дощова погода упереміш із мокрим снігом. Сильні снігопади в грудні вірогідні в західних областях.

А ось на початку січня можуть вдарити міцні морози, пише ресурс "Метеопрог". Найсильніше зима вдарить по деяким областям. Так, Східна Україна опиниться під впливом морозного антициклону, який прийде з Сибіру.

Погода в Україні узимку (фото: РБК-Україна)

Варто відзначити, що американські синоптики дають протилежний прогноз. На їхню думку, зима в Україні буде короткою і досить теплою, особливо в перший місяць зими.

Пов'язано це з глобальними змінами клімату. Через які у грудні замість снігу буде йти дощ, а іноді дощ з мокрим снігом.