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Когда ласковые и уменьшительные слова использовать в разговоре неуместно: запомните, чтобы не опозориться

Вторник 19 ноября 2024 08:00
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Когда ласковые и уменьшительные слова использовать в разговоре неуместно: запомните, чтобы не опозориться В каком общении неуместно использовать ласково-уменьшительные слова (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Разнообразные ласковые и уменьшительные формы слов использовать в разговоре можно, потому что это придает тепло и дружескую атмосферу. Однако есть нюансы и такие слова неуместны в официальных ситуациях или при важном разговоре.

Когда использовать уменьшительные и ласковые слова в разговоре неуместно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение тренера по ораторскому искусству Ольги Мацопы в Instagram.

В деловых переговорах, в официальных документах, в общении с незнакомыми людьми или во время деловой переписки использовать ласково-уменьшительные слова неуместно. Это создает впечатление чрезмерной фамильярности. А еще - вы будете выглядеть не очень авторитетно.

Ольга Мацопа назвала четыре причины, почему следует избегать таких слов в определенных ситуациях.

Утрата профессионализма. В деловом общении или на официальных мероприятиях использование ласковых форм может создать впечатление несерьезности или легкомыслия.

Снижение авторитета. Если вы хотите подчеркнуть свою экспертность или компетентность, слишком мягкий или "домашний" язык может снижать ваш вес как профессионала.

Несоответствие контексту. В научных, технических или официальных текстах, или выступлениях ласковые формы могут выглядеть не соответствующими теме.

Возможность неправильного толкования. Ласкающие формы могут создать ложное впечатление близости или фамильярности, что не всегда желательно.

Тренер ораторского мастерства советует такие слова использовать только в непринужденном, дружеском общении, где они способствуют теплоте и доброжелательности. Кроме того, следует понимать, кому и когда такие слова говорить можно, а когда - нет.

Раньше мы писали о том, когда в украинском языке нужно говорить слово "кохаю", а когда "люблю".

А еще мы рассказывали о том, почему отвечать на звонок "слухаю" или "алло" - невежливо.

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