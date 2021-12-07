Зважте на цю історію: українців попередили про схему розводу з бабусею біля супермаркету

У мережі розповіли про черговий випадок розводу біля супермаркету, коли літня жінка звертається до відвідувачів з проханням купити їй продукти - мовляв, немає грошей на їжу, а на практиці все закінчується обманом.

За словами мешканки Кропивницького, зустріч з "голодною бабусею" сталася біля одного з супермаркетів мережі АТБ.

"У проході між полицями зупинила мене одягнена бідно, але чистенько ТМ бабуся, яка тихим жалібним голосом попросила купити їй поїсти, тому що "ой, нічо в хаті нема, вистачило лише на хліб, доця, може, хоч шось"", - йдеться в публікації.

Юлія розповіла, що їй стало шкода пенсіонерку, і вона передала їй пакет з продуктами. Після чого відійшла від магазину, але потім стала повертатися.

"І вчасно - спостерегла цікаву картину: бабця моя, бідна, але чистенька (без пакету) підійшла до цілком пристойної "Шкоди" і постукала у вікно. Дверцята відчинилися, бабця про шось погомоніла, оббігла машину і всілася на переднє сидіння", - розповіла вона.

Потім з авто вийшов чоловік, зайшов до супермаркету і незабаром повернувся з кількома наповненими пакетами, які поклав у багажник. Потім обидва поїхали.

Обурена дівчина розповіла про те, що трапилося в поліцейському чаті міста.

"Звичайно, пробила номер машини в гуглі (привіт, ВА 6499 ЕМ з села Розсохуватка Новоукраїнського району Кіровоградської області). Це все дрібниці і ніхто, крім мене, не винен у тому, що я - хрестоматійний л*х. Але ж", - пише Юлія.

У Кропивницькому розповіли про "голодну бабусю" біля магазинів АТБ (фото: скріншот facebook.com/conciliatore.8)

Користувачі мережі в коментарях під публікацією уточнюють, що цю саму бабусю, яку дізналися по фото, бачили за "роботою" під магазинами АТБ в декількох районах Кропивницького: Маланюка, Центральний ринок, Старий автовокзал.

"Зважте на цю історію і не дійте імпульсивно в подібних випадках. Попередьте рідних та друзів. Зрештою, в Україні багато біди й лиха, яким справді можна зарадити за допомогою спільних зусиль, а шахраїв, які експлуатують наші з вами співчуття та милосердя, треба гнати копняками", - резюмувала Юлія.