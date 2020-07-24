Вчителька у вишиванці проти "копа" з кийком: історія резонансного фото

Київська вчителька Наталія Без'язикова стала відомою завдяки фотографії, яка була зроблена під час акції на захист української мови. На фото поліцейський замахується кийком, а навпроти нього жінка у вишиванці, яка намагається його зупинити.

Наталії 56 років, і вона є вчителькою початкових класів однієї зі столичних шкіл. Вона вже 37 років навчає і виховує дітей в патріотичному дусі. Саме так вона виховала своїх трьох дітей і допомагає виховувати чотирьох онуків.

Вчителька проти поліцейського (фото: expres.online)

Жінка все життя вболіває за Україну, вона виходила на Майдани, чекала сина з війни. І коли з'явилася пряма загроза українській мові з боку так званого закону Бужанського, вона не думаючи вийшла на акцію. Про це Наталя розповіла в інтерв'ю газеті "Експрес".

Коли вона побачила, що активістів б'ють правоохоронці, то кинулася на допомогу разом з іншими. Тоді вона підбігла до одного поліцейського, який йшов з кийком до протестувальників.

"Боляче і образливо за таку поведінку правоохоронців. Оскільки в учасників акції не було зброї, і вони нікому не погрожували. Тому дії поліції були неправомірними. Я намагалася руками зупинити цей бешкет, хотіла подивитися їм в очі, тому крикнула: "Що ж ви робите?". Саме цей момент потрапив у кадр об'єктивів", - розповіла вчителька.

Вона також зазначила, що поліцейський на фото так і не посмів завдати удару активістам.

Нагадаємо, в Москві відбулися жорсткі затримання учасників мітингу.

Раніше в херсонському аеропорту відмовилися обслуговувати українською мовою.