Вчителька початкових класів в Обухові б'є дітей на уроках: батьків умовляли мовчати
В одній зі шкіл Обухова Київської області вибухнув грандіозний скандал. Вчителька молодших класів регулярно била дітей на уроках. А батькам, які про це дізналися, рекомендували мовчати та нікуди не звертатися.
Деталі скандалу повідомили в програмі "Сніданок 1+1".
Дітей б'ють вже не перший рік
Педагог Обухівського ліцею № 4 Лариса Михайлівна вдарила першокласника головою об парту, ще одну дитину била по руках. Це сталося ще минулого року, але в школі інцидент просто зам'яли.
Адміністрація школи просила батьків нікуди не звертатися, а шкільний психолог вчила дітей не розповідати вдома про конфлікти.
На наступний рік ситуація повторилася і постраждав другокласник. Він росте без матері та батька, його вихованням займається бабуся Катерина. Жінка розповіла, що вчителька так била дитину, що у нього в роті було повно крові.
"Я відразу ж там у вестибюлі йому так вивернула губу, а там побито зубами", - повідомила бабуся другокласника.
Жінка спробувала поговорити з вчителькою телефоном, але та почала істерично кричати у відповідь. У школі розголосу не хотіли та почали просити бабусю нікуди не повідомляти про інцидент.
"Вона почала мене просити не йти нікуди, мовляв, ми все влаштуємо. І Вікторія Михайлівна почала просити, і секретарка. Ні, кажу, я піду", - розповіла бабуся Діми.
Виявилося, що Діма не єдиний, хто постраждав від рук вчительки. Діти в класі регулярно отримують стусани, приниження і жорстокість. Вони постійно скаржаться і навіть відмовляються ходити в школу.
Мама іншого другокласника після скарг сина прийшла в школу і слухала під дверима кабінету, як проходять уроки. Вона була шокована тим, що відбувається і почула, як психолог умовляє дітей не розповідати про інциденти батькам.
Що каже директор школи
Керівник навчального закладу заявила, що у психолога був урок-гра, де з дітьми говорили про друзів, дружбу і секрети, які не можна розповідати. Нібито це спеціальна програма для всієї початкової школи.
Батьки почали об'єднуватися і написали заяву про булінг в адміністрацію школи та в поліцію.
"Звичайно, ситуація абсолютна неприпустима для освітнього закладу і, як тільки було звернення батьків, ми, згідно із законодавством, скликали комісію нашу шкільну, запросили всіх учасників, тих людей, які були вказані в цій заяві, зібрали у них всі свідчення. Що могли на рівні школи, ми зробили", - заявила директор школи Вікторія Марченко.
А ось скандальний педагог весь цей час продовжує працювати в школі, хоча її могли звільнити або хоча б усунути від роботи.
Юристи стверджують, що за жорстоке поводження з дітьми директор має всі повноваження звільнити педагога за аморальну поведінку.
І, якщо директор цього не робить, значить покриває жорстоке поводження і булінг.
Що робити батькам в такій ситуації
Експерти пояснили, що в подібних ситуаціях потрібно спілкуватися зі школою та управлінням освіти виключно в письмовій формі. У такому випадку відповіді на заяви зобов'язані надати в письмовій формі.
Розмови усні батьків з директором і вчителем зазвичай нічим не закінчуються. Ситуацію намагаються зам'яти. А потім батькам важко довести, що вони кудись зверталися.
До дітей потрібно обов'язково прислухатися і відразу реагувати, якщо у них змінилася поведінка, питати про те, що відбувається в школі.
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