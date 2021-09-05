Вчителька, яка агітувала дітей за "ДНР", влаштувалася на роботу в український виш

Цікаво, що Горлівський інститут іноземних мов переїхав з окупованої Горлівки до Бахмута 10 листопада 2014 року. Директор навчального закладу підтвердила, що Ольга Чорна працює у них культорганізатором.

При цьому вона зазначила, що не бачить нічого поганого в тому, що жінка у них працює, а якщо у когось є до неї претензії, то з цим повинні розбиратися правоохоронці.

Хто така Ольга Чорна

Жінка викладала російську мову і літературу в різних школах Бахмута. Навесні 2014 року її син Сергій Іочков очолив у Бахмуті місцевих бойовиків. Раніше він був керівником департаменту по боротьбі з корупцією в державних органах.

Син Ольги Чорної "Велес" біля захопленої будівлі прокуратури в Бахмуті 4 червня 2014 року (фото: вечірній Бахмут)

7 червня 2014 року бойовики спробували викрасти командира місцевої військової частини Володимира Чобітка. Українець отримав поранення, але встиг викликати підмогу. Під час перестрілки бійці ЗСУ вбили кількох бойовиків, включаючи і Сергія Іочкова.

Після смерті сина Ольга Чорна працювала в навчальних закладах Бахмута, а потім вирішила переїхати в Донецьк.

У заблокованій в Україні соцмережі "Однокласники" є сторінка, схожа на профіль Ольги Чорної. Там опубліковані її фото разом з синами та онуками.

На сторінці жінки можна знайти навіть пост із заголовком "Безсмертний полк". У самому пості є георгіївська стрічка, а також напис, Сергій Іочков (її син) помер 7 червня 2014 року.

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При цьому георгіївська стрічка фігурує на фотографіях в цьому профілі неодноразово.

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Також є фото на тлі Покровського собору в Москві, де вона була влітку 2015 року.

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На сторінці фігурують і інші публікації, але вже антиукраїнського характеру.

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