Вчіть українську: посольство США відреагувало на мовний скандал з Макдональдс

Посольство України в США відреагувало на мовний скандал навколо Макдональдс в Україні. Дипломати висловили подяку мережі ресторанів швидкого харчування за те, що вони підтримали українську мову.

Свою реакцію посольство опублікувало на офіційній сторінці в Twitter.

"Ми повністю розуміємо Макдональдс, назви їжі на українській звучать набагато смачніше. Дуже дякуємо за тверду позицію щодо української мови в меню. Тепер ми можемо сказати: "Вчіть українську з Макдональдс", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в електронному меню самообслуговування ресторанів Макдональдс в Україні більше немає російської мови. Клієнти закладу можуть вибрати або українську, або англійську мову.

Ця новина роздратувала багатьох російських пропагандистів. Які почали обурюватися, і закликати до бойкоту мережі ресторанів.

В Макдональдсі зазначили, що у компанії в Україні основна мова – це українська, на якій також наведена інформація в куточку споживача, на сайті, також на українській ведеться рекламна кампанія і спілкування в соціальних мережах.

У Facebook-групі "Наша мова" українці подякували американському бізнесу за те, що допомагає Україні ставати українською.