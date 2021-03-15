Ученим вдалося зняти унікальну планетарну туманність (фото)

За допомогою телескопа Hubble вченим вдалося зробити знімок унікальної планетарної туманності Abell 78, яка знаходиться в сузір'ї Лебедя на відстані близько 5000 світлових років від нас.
Фото туманності опубліковано на сайті космічного телескопа.
За даними вчених, після вичерпання ядерного палива у своїх ядрах зірки із масою від 0,8 до 8 мас нашого Сонця колапсують, утворюючи при цьому щільні та гарячі білі карликові зірки.
Коли цей процес відбувається вмираюча зірка скидає свої зовнішні шари матеріалу, утворюючи складну хмару газу і пилу, відому як планетарна туманність.
Hubble сфотографував унікальну туманність (фото: esahubble.org)
Дане явище не рідкість, і планетарні туманності є популярним об'єктом уваги астрофотографів через їх красиві і складні форми. Однак деякі з них, такі як Abell 78, є результатом так званої "народженої згори" зірки.
Попри те, що в ядрі зірки перестав горіти водень і гелій, термоядерний вибух на її поверхні викидає матеріал на високих швидкостях.
Цей викид стрясає і змітає матеріал старої туманності, утворюючи волокна і неправильну оболонку навколо центральної зірки, яку можна побачити на цьому знімку.
Нагадаємо, пронісся над Землею і вибухнув яскравий метеорит. Яскраве явище потрапило на відео.
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