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Вченим вдалося виростити зниклу пальму з біблійних переказів (відео)

Автор: Світлана Мащенко

Вченим-біологам вдалося відновити пальмове дерево, якому 2 тисячі років, і воно дало плоди

Вченим з Ізраїлю вдалося воскресити рослину, якій понад дві тисячі років. Для цього вони висадили стародавнє насіння, знайдене під час розкопок.

Фрукт належить до вимираючого виду іудейського пальмового дерева. Про цю диво-рослину згадується навіть у Біблії та Корані, йдеться в сюжеті ТСН.

Цікаво, що пальму посадили в природних умовах – пустелі. Саме там росла пальма дві тисячі років тому.

Виростити вдалося кілька пальм, але плодів довелося чекати більше 15-ти років. Вчені кажуть, що фрукти мають характерний медовий присмак. І кожен з них важить близько 18 грамів.

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До речі, ми писали про милі на вигляд рослини, які можуть завдати важкого опіку, і в Україні їх дуже багато.

Раніше ми писали, які кімнатні рослини здатні привернути в дім здоров'я і відлякати хвороби.

Також повідомлялося, що в Україні виростили величезного розміру алмаз, і повторити це досі не може жодна лабораторія у світі.

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