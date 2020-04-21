Коронавірус мутував і став ще смертоноснішим

Коронавірус став ще небезпечніше (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус став ще більш смертоносним за останні кілька тижнів

Коронавірус COVID-19 мутував і став ще небезпечніше і смертоноснішим. Вчені говорять, що з часу виявлення вірусу SARS-CoV-2 з'явилося мінімум 30 різних штамів. Така властивість коронавіруса значно ускладнює боротьбу з ним. Про це пише Daily Mail.

Британське видання посилається на доповіді вчених Чжецзянського університету, в яких зазначається, що виявлені в Ухані в кінці 2019 - початку 2020-го штами - одні з найбільш небезпечних. Саме вони і поширилися у більшості країн Європи. А ось у США потрапили в основному більш "слабкі" версії вірусу.

Вчені вже знайшли докази того, що мутація може вплинути на тяжкість перебігу хвороби та вірогідність виникнення ускладнень.

У процесі дослідження було зроблено висновок, що більш агресивні штами викликали сплеск пандемії в найбільш постраждалих країнах, таких як Італія, Іспанія, а також Нью-Йорк - епіцентр коронавіруса в США. А ось на решті частини США, як і в багатьох інших країнах поширилися менш небезпечні штами.

До речі, нещодавно лікарі дійшли до висновку, що коронавірус може викликати незворотні наслідки для організму людини. При цьому COVID-19 вражає не тільки легені, але й інші життєвоважливі органи людини.

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