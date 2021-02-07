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Вчені назвали тварину, яка може захистити людину від небезпечного вірусу

Новость на русском → Неділя 07 лютого 2021 15:18
Вчені назвали тварину, яка може захистити людину від небезпечного вірусу Ящірки рятують тисячі життів від хвороби Лайма (ілюстративне фото: canva.com)
Автор: Анна Кисельова

Хвороба Лайма або бореліоз — одна з найнебезпечніших кліщових інфекцій, що вражає щорічно понад 300 000 осіб по всьому світу. Це також одна з найбільш загадкових хвороб: істота, яка поширює його — чорноногий кліщ, який живе на всіх материках. Рептилії є гіршими передавачами хвороби, тому, як виявилося, кліщ, який заразився від ящірки, є менш небезпечним для людини.

Про це йдеться у новому дослідженні, опублікованому в журналі Nature.

Чорноногі кліщі (Ixodes scapularis), також відомі як оленячі кліщі, переносять штопороподібні бактерії, що викликають хворобу Лайма. Кліщі підхоплюють патогени — спірохети, які належать до роду Borrelia, — коли вони смокчуть кров тварин, таких як миші, олені та ящірки. На наступній стадії свого життєвого циклу кліщі можуть вчепитися в людину. Але кожен господар передає мікроби по-різному. Рептилії є гіршими передавачами, ніж ссавці, тому кліщі, які жили на рептилії, менш схильні викликати хворобу у людей.

"Примхи екології кліщів мають наслідки для здоров'я людини", — говорить співавтор дослідження Говард Гінзберг, еколог з Центру вивчення дикої природи Patuxent Геологічної служби США.

Він сподівається, що ця робота буде сприяти зусиллям щодо відстеження і скорочення розповсюдження хвороби Лайма.

Зміна клімату може змінити ці закономірності, зазначає дослідник. Кліщі все більше розширюють свої ареали проживання, шляхом чого хвороба може поширитися ширше.

Нагадаємо, що раніше вчені відкрили найбільш крихітний вид рептилій. Найменші хамелеони розчулили весь науковий світ.

Також ми розповідали, що вчені показали, як виглядало давня тварина, яка жила 150 млн років тому. Це рептилія, яка трохи нагадує акулу. Вона визнана окремим видом іхтіозаврів.

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