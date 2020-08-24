Вчені з'ясували простий спосіб, як уповільнити старіння

Вчені розповіли, як уповільнити старіння (колаж: РБК-Україна)

Уповільнити прихід старості допоможе підтримання рівня одного важливого елементу в організмі

Вчені назвали простий спосіб уповільнити старіння організму. Щоб відтягнути ув'ядання, досить підтримувати нормальний рівень заліза в крові. Цей елемент, як виявилося, є ключовим чинником у процесі старіння.

Такий висновок зробила група вчених з Единбурзького університету в Великобританії та Інституту біології старіння Макса Планка в Німеччині, пише Science and Technology Daily.

Дослідники провели обширний аналіз генетичних даних 1,75 млн осіб. Увага вчених була зосереджена на таких показниках, як загальна тривалість життя, тривалість активного життя і довголіття.

Вчені виявили десять областей геному, пов'язаних з цими трьома показниками. І геноми, пов'язані з залізом, явно виділялися в аналізі всіх трьох показників старіння.

Тобто гени, що беруть участь у метаболізмі заліза в крові, частково відповідають за довге і здорове життя.

Одночасно аномально високий або занадто низький рівень заліза з віком може призвести до хвороби Паркінсона, хвороб печінки, а також зниження здатності організму боротися з інфекціями.

Дослідники відзначили, що найбільш уразливими щодо ризику залізодефіцитної анемії є діти, вагітні і годуючі жінки.

Залізом багаті такі продукти, як гречка, печінка, тунець, біла квасоля, шпинат та інші.

Раніше ми писали, що вчені назвали основну причину старіння.

Також повідомлялося, що названий алкогольний напій, який дуже корисний для кісток.