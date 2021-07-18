Вчені з'ясували, у людей з якою групою крові найбільша схильність до інфаркту

Вчені провели масштабне дослідження, вивчивши дані 400 тисяч людей, аби виявити взаємозв'язок між ризиком інфаркту і групою крові. І він є, кажуть дослідники.

Найвищий ризик інфаркту міокарда, інсультів у другої, третьої та четвертої груп крові, адже носії цих типів мають вищий ризик тромбозу вен.

Вчені пов’язують це із підвищеною циркуляцією у цих групах "фактору Вільєбранда", що відповідає за згортання крові. В той час як перша група має нижчий рівень цього фактору у крові, що знижує ризик тромбозу.

Люди з групою крові I (0) найменше ризикують мати інфаркт

У людей з першою групою ризик інфаркту найнижчий, порівняно з носіями інших груп крові.

З'ясувалося, що у II (А) і III (В) груп в сумі шанс мати серйозні проблеми с серцем і судинами вищий на 8% у порівнянні з носіями I (0) групи.

В іншому дослідженні йдеться, що у III (В) групи ризик інфаркту підвищений на 15%. А от у групи крові II (А) - на 11%

Фактори ризику інфаркту, окрім групи крові: