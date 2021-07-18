Вчені з'ясували, у людей з якою групою крові найбільша схильність до інфаркту
Вчені провели масштабне дослідження, вивчивши дані 400 тисяч людей, аби виявити взаємозв'язок між ризиком інфаркту і групою крові. І він є, кажуть дослідники.
Про це пише chasdiy.org.
Найвищий ризик інфаркту міокарда, інсультів у другої, третьої та четвертої груп крові, адже носії цих типів мають вищий ризик тромбозу вен.
Вчені пов’язують це із підвищеною циркуляцією у цих групах "фактору Вільєбранда", що відповідає за згортання крові. В той час як перша група має нижчий рівень цього фактору у крові, що знижує ризик тромбозу.
Люди з групою крові I (0) найменше ризикують мати інфаркт
У людей з першою групою ризик інфаркту найнижчий, порівняно з носіями інших груп крові.
З'ясувалося, що у II (А) і III (В) груп в сумі шанс мати серйозні проблеми с серцем і судинами вищий на 8% у порівнянні з носіями I (0) групи.
В іншому дослідженні йдеться, що у III (В) групи ризик інфаркту підвищений на 15%. А от у групи крові II (А) - на 11%
Фактори ризику інфаркту, окрім групи крові:
- куріння,
- захворювання серця,
- гіподинамія,
- цукровий діабет,
- артеріальна гіпертензія.
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