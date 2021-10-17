Вчені з'ясували, в якому віці людина найщасливіша

Вчені провели дослідження, яке показало, у яких роках люди схильні вважати найщасливішими. Зокрема, рівень щастя не пов'язаним із фінансовим станом людини та рівнем добробуту країни.
Про це пише Springer.
За словами іспанського дослідника Бегонья Альвареза, він дослідив данні опитування Sharelife, яке було проведеного серед жителів Європи у віці понад 50 років і побудував власну математичну модель. Виявилось, що найбільш часто називали себе щасливими люди у віці від 30 до 34 років.
Також молоді європейці від 25 до 30 років виявилися не настільки щасливими, як їхні старші товариші. А після 34 років, число тих, хто називав себе щасливими людьми дуже знижується.
Дослідник Альварез додав, що щастя має якийсь географічний показник. Зокрема, він каже, що європейці, які проживають в південних країнах, після 40 років відчувають себе нещасливими. А от жителі північних країн, втрачають відчуття ейфорії трохи повільніше.
Важливо, що багато хто з опитуваних навіть не згадали про дитинство, коли говорили про щастя, а пов'язували з ним такі події, як створення сім'ї або народження дитини.
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