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Вчені з'ясували, в якому віці людина найщасливіша

Автор: Тетяна Самарук

Вчені провели дослідження, яке показало, у яких роках люди схильні вважати найщасливішими. Зокрема, рівень щастя не пов'язаним із фінансовим станом людини та рівнем добробуту країни.

Про це пише Springer.

В якому віці люди найщасливіші

За словами іспанського дослідника Бегонья Альвареза, він дослідив данні опитування Sharelife, яке було проведеного серед жителів Європи у віці понад 50 років і побудував власну математичну модель. Виявилось, що найбільш часто називали себе щасливими люди у віці від 30 до 34 років.

Також молоді європейці від 25 до 30 років виявилися не настільки щасливими, як їхні старші товариші. А після 34 років, число тих, хто називав себе щасливими людьми дуже знижується.

Дослідник Альварез додав, що щастя має якийсь географічний показник. Зокрема, він каже, що європейці, які проживають в південних країнах, після 40 років відчувають себе нещасливими. А от жителі північних країн, втрачають відчуття ейфорії трохи повільніше.

Важливо, що багато хто з опитуваних навіть не згадали про дитинство, коли говорили про щастя, а пов'язували з ним такі події, як створення сім'ї або народження дитини.

Раніше ми повідомляли, що вчені з'ясували, чому алкоголь шкідливий у будь-якій дозі.

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