RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вчені з'ясували, в який час доби фітнес корисніший жінкам, і коли - чоловікам

Колаж РБК-Україна: в який час доби фізичні тренування корисніше
Автор: Володимир Костирін

Дослідники з'ясували, що ефект від фізичних вправ посилюється у жінок і чоловіків в різний час доби. І хоча зарядка - це добре для всіх в будь-який час, отримати більше користі можна за певним "графіком".

Про це йдеться у висновках американських науковців, опублікованих в журналі Frontiers in Psychology.

Експеримент тривав 12 тижнів. У цей період дослідники спостерігали за ефектом, що надається стандартним фітнес-тренуванням (біг, розтяжка, вправи силові та на витривалість) на кожного з учасників.

Добровольці займалися вправами по групах в різний час. Перші протягом 1 години до 8 ранку, а інші - після 6 вечора. У всіх була стандартна дієта, щоб мінімізувати відмінності через харчування.

За підсумками виявилося, що ранкова зарядка зменшила абдомінальний жир і артеріальний тиск, а вечірня зарядка покращила м'язову працездатність у жінок.

А ось у чоловіків вечірні тренування збільшували окислення жирів і знижували систолічний артеріальний тиск і стомлюваність.

"Таким чином, ідеальний час дня для фізичних вправ може мати важливе значення для оптимізації індивідуальних показників здоров'я і працездатності, викликаних фізичними вправами, у фізично активних людей і може не залежати від споживання макронутрієнтів (харчових речовин - білки, вуглеводи, жири, - Ред.)", - йдеться в матеріалі.

При цьому вчені звертають увагу, що жінкам, які бажають зменшити жирові відкладення на талії, краще займатися фітнесом вранці, а для нарощування м'язової маси у верхній частині тіла слід робити зарядку ввечері.

За словами провідного автора дослідження, професора медицини і фізіології Скідморського коледжу в Нью-Йорку доктора Пола Арсеріо, чоловікам для покращення роботи серця й обміну речовин вечірній час для зарядки підходить найкраще.

Тут варто зауважити, що в дослідженні брали участь 30 жінок і 26 чоловіків (всі - у віці від 25 до 55 років), відповідно масштабним його назвати важко.

Раніше повідомлялося, що вчені та експерти спортивної медицини розвінчали популярний міф про певну кількість кроків в день для здоров'я.

Нагадай, перед цим експерт в області дієтології назвала продукт, який допоможе зміцнити кістки та знизить загрозу виникнення переломів.

Читайте РБК-Україна в Google News
упражненияисследователи