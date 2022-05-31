Вчені з'ясували, в який час доби фітнес корисніший жінкам, і коли - чоловікам

Експеримент тривав 12 тижнів. У цей період дослідники спостерігали за ефектом, що надається стандартним фітнес-тренуванням (біг, розтяжка, вправи силові та на витривалість) на кожного з учасників.

Добровольці займалися вправами по групах в різний час. Перші протягом 1 години до 8 ранку, а інші - після 6 вечора. У всіх була стандартна дієта, щоб мінімізувати відмінності через харчування.

За підсумками виявилося, що ранкова зарядка зменшила абдомінальний жир і артеріальний тиск, а вечірня зарядка покращила м'язову працездатність у жінок.

А ось у чоловіків вечірні тренування збільшували окислення жирів і знижували систолічний артеріальний тиск і стомлюваність.

"Таким чином, ідеальний час дня для фізичних вправ може мати важливе значення для оптимізації індивідуальних показників здоров'я і працездатності, викликаних фізичними вправами, у фізично активних людей і може не залежати від споживання макронутрієнтів (харчових речовин - білки, вуглеводи, жири, - Ред.)", - йдеться в матеріалі.

При цьому вчені звертають увагу, що жінкам, які бажають зменшити жирові відкладення на талії, краще займатися фітнесом вранці, а для нарощування м'язової маси у верхній частині тіла слід робити зарядку ввечері.

За словами провідного автора дослідження, професора медицини і фізіології Скідморського коледжу в Нью-Йорку доктора Пола Арсеріо, чоловікам для покращення роботи серця й обміну речовин вечірній час для зарядки підходить найкраще.

Тут варто зауважити, що в дослідженні брали участь 30 жінок і 26 чоловіків (всі - у віці від 25 до 55 років), відповідно масштабним його назвати важко.