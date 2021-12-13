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Вчені з'ясували, яка група крові збільшує ризик старечого недоумства

Автор: Світлана Мащенко

Вчені з'ясували, що люди з певною групою крові з віком більше ризикують отримати проблеми з пам'яттю, когнітивні порушення і деменцію - придбане недоумство.

Про це йдеться в звіті дослідників American Academy of Neurology.

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У дослідженні, яке проводилося більше трьох років, взяло участь 30 тисяч осіб.

Також вчені підкреслили, що корекція способу життя має дуже важливу роль для попередження розвитку деменції.

Зокрема,

Раніше вчені довели також, що група крові впливає на тяжкість COVID-19 і ризик зараження.

Також ми писали, про напої, що день за днем руйнують наш мозок. Як виявилося, алкоголь тут ні при чому.

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